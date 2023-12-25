الجيش الروسي يعلن تحرير بلدة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر بلدة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال شويغو لبوتين: "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة -الجنوب- اليوم قرية مارينكا جنوب غرب دونيتسك بالكامل".

وأكد وزير الدفاع أن السيطرة على هذه البلدة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.

وقال: "المهم هو أننا قمنا بنقل عمل المدفعية بعيدا جدا عن دونيتسك، إلى اتجاه الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من الهجمات".

وأضاف: "تحرير هذه البلدة بطبيعة الحال، يقلل من القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية ويمنحنا فرصا إضافية لمزيد من الإجراءات"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية أنشأت في مارينكا خلال تسع سنوات، منطقة محصنة قوية متصلة بممرات تحت الأرض، وهناك مكان محصن في كل شارع تقريبا.

وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع على تحرير مارينكا وطلب نقل عبارات الشكر والامتنان لجميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في جميع أوقاتها ومراحلها.

وقال بوتين في حديثه لوزير الدفاع: "أريد أن أهنئكم بهذا النجاح. انقلوا كلمات الامتنان لجميع الأفراد والمقاتلين الذين شاركوا في الأوقات مختلفة وفي المراحل مختلفة (من المعارك)".

وأكد الرئيس أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي لقواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

المصدر: RT