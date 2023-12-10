عززت القوات الروسية المهاجمة مواقعها قرب بلدة غورغييفكا في مدينة مارينكا، وتقوم بتنفيذ جولات استطلاع في حزام الغابات المجاور للبلدة، لتحديد نقاط إطلاق النار الأوكرانية وتدميرها.

وتحاول وحدات القوات الأوكرانية التي انسحبت من المدينة تعطيل تناوب القوات الروسية من خلال قصفها بقذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية، ولكن أكد الجنود الروس أن هذا الأمر دون جدوى.

وقامت الوحدات الهجومية للقوات المسلحة الروسية برفع العلم الروسي فوق مدينة مارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت وحدات الجيش الروسي من الفوج 163 الغربي، إلى أنها أوشكت على السيطرة على كامل مدينة مارينكا، ولم يبق للقوات الأوكرانية أكثر من منزلين على الحدود الغربية للمدينة.

وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري الأوكراني أوليغ غدانوف، أن الموجة التالية من تعبئة السكان الأوكرانيين، لن تساعد القوات الأوكرانية على تحسين الحالة المؤسفة لمواقع القوات في ساحة المعركة في المنطقة العسكرية الشمالية.

وصرح الضابط أرتي غرين في القوات الأوكرانية أنه سيتعين على القوات مغادرة بعض مناطق البلاد، ولا سيما في خاركوف، والبدء في التراجع إلى الغرب.

المصدر: RT