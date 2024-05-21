ماسك ساخرا بعد انتهاء شرعية زيلينسكي: كنت أعتقد أننا في الولايات المتحدة ندافع عن الديمقراطية!

تساءل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بسخرية، عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية" المفترض في أوكرانيا بعد انتهاء فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي.

تساءل ماسك ردا على منشور على منصته "إكس" حول انتهاء فترة ولاية زيلينسكي الذي ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية في البلاد، قائلا: "ولكنني اعتقدت أننا كنا هناك من أجل "الدفاع عن الديمقراطية"؟".

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي أمس في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وصرح زيلينسكي في وقت سابق أن "الوقت ليس مناسبا" الآن للانتخابات.

المصدر: "نوفوستي"