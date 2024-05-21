ممثل العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي: لا شك لدينا في شرعية زيلينسكي

قال ممثل العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر سانو إنه لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أدنى شك حول شرعية الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي.

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جاء ذلك وفقا لما أفاد به سانو للصحفيين في مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الثلاثاء، حيث قال: "ليس لدى المجتمع الأوكراني أو الأحزاب السياسية الرئيسية أي شكوك حول من هو الرئيس الشرعي، وليس لدينا أيضا أي شك حول شرعية زيلينسكي".

ووفقا للدستور الأوكراني كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية في البلاد شهر مارس الماضي، إلا أن القيادة السياسية تذرعت بـ "الأحكام العرفية"، ولم تعقد الانتخابات، فيما تنتهي صلاحيات زيلينسكي ليلة 21 مايو.

المصدر: تاس