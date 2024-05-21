عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية (فيديو)

قاطع متظاهرون غاضبون من سياسة البيت الأبيض فيما يتعلق بقطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 4 مرات متتالية.

وتشهد الولايات المتحدة معارضة شديدة لساسة البيت الأبيض التي يتبعها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث خرجت مظاهرات في أكثر من 80 حرما جامعيا في الولايات المتحدة، بدءا من "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا وامتدت إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

كما استقال عدد من الموظفين في وزارات أمريكية مختلفة احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: RT