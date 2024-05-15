موظفة في وزارة أمريكية تستقيل احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل

قدمت موظفة في وزارة الداخلية الأمريكية استقالتها احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن ليلي غرينبرغ كول، المواطنة من أصول يهودية، التي كانت مساعدة لرئيس الكوادر في وزارة الداخلية قدمت الاستقالة، مشيرة في رسالتها إلى أنها لا ترى من الممكن مواصلة العمل مع الإدارة التي تدعم "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، حسب تعبيرها.

Today, I became the first Jewish-American political appointee to resign from the Biden-Harris administration over its policies in Gaza. Here is my resignation letter: pic.twitter.com/oqzit7leVD — Lily Greenberg Call (@LGreenbergCall) May 15, 2024

وشاركت غرينبرغ كول في وقت سابق في الحملة الانتخابية للرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس.

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وفي حديث لـ"واشنطن بوست" أكدت الأمريكية معارضتها "للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين الأبرياء".

وليست غرينبرغ كول الموظفة الأولى التي تقدم الاستقالة احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل. وقد استقال في وقت سابق من هذا الأسبوع موظف في الاستخبارات العسكرية الأمريكية.

كما استقال ما لا يقل عن اثنين من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية منذ أكتوبر الماضي احتجاجا على سياسات إدارة جو بايدن.

المصدر: "واشنطن بوست"