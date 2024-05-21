فضيحة في الولايات المتحدة بسبب فيديو انتخابي لترامب تضمن إشارة إلى ألمانيا النازية

أثار فيديو دعائي لحملة المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فضيحة في الولايات المتحدة، حيث تضمن إشارة إلى إقامة "الرايخ الموحد" في البلاد في حال فوز ترامب.

ونشر الفيديو على صفحة ترامب في موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين.

وتحدث الفيديو "عما سيحدث بعد فوز دونالد ترامب"، وتضمن الوعود بإغلاق الحدود وازدهار الاقتصاد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى "إقامة الرايخ الموحد" في أمريكا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الرايخ" مرتبط بألمانيا النازية التي كان يطلق عليها اسم "الرايخ الثالث" خلال حكم أدولف هتلر.

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وتم حذف الفيديو من الصحفة يوم الثلاثاء. وأوضحت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولاين ليفيت أن الفيديو نشره أحد موظفي الحملة الذي لم ينتبه إلى الكلمة المذكورة.

بدورهم، اغتنم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الفرصة للهجوم على ترامب.

وعلق على الفيديو بايدن شخصيا، يوم الثلاثاء، قائلا إن ترامب "يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أمريكا".

وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، عن "الاشمئزاز" إزاء ما وصفه بـ "الترويج للمحتوى المتعلق بحكومة ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر"، واتهم ترامب بمعاداة السامية.

من جهته، صرح المتحدث باسم حملة بايدن، جيمس سينغر، بأن ترامب "لا يمارس اللعب، بل يقول لأمريكا ما ينوي أن يفعله بالضبط في حال عودته إلى السلطة، أي أن يحكم مثل الديكتاتور على الرايخ الموحد".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. وسيتنافس على منصب الرئاسة على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي خسر أمام بايدن في انتخابات عام 2020.

المصدر: "سي إن إن"