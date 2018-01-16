أردوغان: سنبدأ في القريب "تحرير" سوريا من الإرهابيين الأكراد

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بأن تقضي قوات بلاده قريبا على المسلحين الأكراد شمالي سوريا في حملة ستبدأ من مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الجيش التركي سيدمر "أوكار الإرهابيين" في سوريا، وأضاف: "ستطلق القوات التركية في أقرب وقت عملية تحرير مناطق سوريا من الإرهابيين الأكراد وستبدأ من عفرين ومنبج".

وإشارة للولايات المتحدة، قال: "أولئك الذين يتظاهرون بالتحالف معنا ويحاولون في الوقت نفسه طعننا في الظهر، لن يستطيعوا عرقلة مكافحتنا للتنظيمات الإرهابية".

وفي تصريح للصحفيين أضاف أردوغان أن العملية العسكرية المرتقبة ستجري بمشاركة فصائل من المعارضة السورية المسلحة.

واعتبر مساعي بلاده "نضالا من أجل السوريين، ومساعدة من تركيا لأشقائها هناك لحماية أراضيهم".

كما أشار إلى أن "النظام السوري" أيضا يعارض مشروع الولايات المتحدة تشكيل جيش جديد من الأكراد شمالي سوريا تحت مسمى "قوة أمنية حدودية" ويعتبره تهديدا له.

المصدر: الأناضول + إنترفاكس

رفعت سليمان، أولغا رودكوفسكايا