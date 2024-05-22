إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنرويج بعد تحرك البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين

استدعت إسرائيل الأربعاء سفيريها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة إسبانيا من اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "لقد أصدرت تعليماتي بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى أيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.. إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى دبلن وأوسلو: إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries' decisions to recognize a Palestinian state.



I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024

واعتبر أن "قرار اليوم يبعث برسالة إلى الفلسطينيين والعالم: الإرهاب يؤتي ثماره. بعد أن ارتكبت منظمة حماس الإرهابية أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة، وبعد ارتكاب جرائم جنسية بشعة شهدها العالم، اختارت هذه الدول مكافأة حماس وإيران بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "هذه الخطوة المشوهة من قبل هذه الدول هي ظلم لذكرى ضحايا 10 يوليو، وضربة للجهود الرامية إلى إعادة الرهائن الـ 128، ودعم لحماس والجهاديين الإيرانيين، الأمر الذي يقوض فرصة السلام ويشكك في حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وشدد على أن "إسرائيل لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة أخرى"، محذرا من أنه "إذا واصلت إسبانيا عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسوف يتم اتخاذ خطوة مماثلة ضدها".

وأكد أن "الحماقة الأيرلندية النرويجية لا تردعنا، ونحن مصممون على تحقيق أهدافنا: إعادة الأمن لمواطنينا، وتفكيك حماس، وإعادة الرهائن إلى الوطن. ولا توجد أسباب أكثر عدالة من هذه".

المصدر: RT