ارتفاع عملة "البيتكوين" وثاني أكبر عملة مشفرة تقفز بأكثر من 22%

ارتفعت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، كذلك قفزت قيمة عملة الـ"إيثريوم" بأكثر من 22%، في ظل توقعات بالموافقة على صناديق تستثمر في عملة الـ"إيثريوم".

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف عملة "إيثريوم" بنسبة 22.19% إلى 3779.83 دولار، فيما ارتفع سعر صرف "البيتكوين" بنسبة 6.14% إلى 71083.79 نقطة، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك"، المختصة في العملات المشفرة.

وجاء الارتفاع مع تزايد التوقعات حول تراجع المعارضة بين المنظمين تجاه الموافقة على واحد أو أكثر من الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في عملة "إيثريوم"، التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة في الأسواق.

المصدر: RT + بلومبرغ