رئيس الوزراء الإسباني يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز أمام النواب الإسبان "الثلاثاء المقبل في 28 مايو ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

Watch | Spanish Prime Minister Pedro Sanchez's declaration of recognition of the Palestinian state was met with hearty applause during his speech in front of Parliament today. pic.twitter.com/JL4JukMC6b — Quds News Network (@QudsNen) May 22, 2024

واتهم نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط للخطر"، من خلال سياسة "المعاناة والدمار" التي ينتهجها في قطاع غزة، مشيرا إلى "أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وشدد على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية".

المصدر: "أ ف ب"