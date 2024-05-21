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"رويترز": وزير الدفاع الألماني يعارض إقامة مناطق حظر طيران فوق أوكرانيا

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Globallookpress Thomas Banneyerdpa
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن المجتمع الغربي يرفض فكرة مناطق حظر الطيران فوق أوكرانيا لما يعنيه ذلك من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية.

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نقلت ذلك وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الألماني الموجود في لاتفيا، وهو ما يأتي تأكيدا لما قاله من قبل المستشار الألماني أولاف شولتس، والمتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبتسريت. وقد رد بيستوريوس بذلك على النقاش الدائر حول حماية المجال الجوي الأوكراني، والذي بدأ بناء على اقتراح عدد من نواب البوندستاغ. ومن وجهة نظرهم، فبفضل أنظمة الدفاع الجوي الغربية المثبتة على حدود هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سيكون من الممكن، وفقا لهم، "إنشاء منطقة آمنة يصل عمقها إلى 70 كيلومترا".

المصدر: تاس

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