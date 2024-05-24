الدفاع الروسية تعلن القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين وتدمير عشرات المدرعات الغربية لقوات كييف وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الغربية في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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منذ الـ18 وحتى الـ24 من مايو الجاري وجهت قواتنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة والمسيرات لمواقع القوات الأوكرانية وبنيتها التحتية ومطاراتها العسكرية ومواقع تخزين الأسلحة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

تم ضرب تجمعات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ونازييهم.

حررت قوات "الشمال" بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وتم صد 23 هجوما في خاركوف وبلغت خسائر العدو خلال أسبوع 1840 عسكريا و6 دبابات وآليات ومدافع غربية.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 15 هجوما في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 2040 قتيلا ودمرت دبابتين وآليات ومركبات عسكرية ومدافع غربية.

حررت قوات "الجنوب" بلدات بيلوغوروفكا وكليشّييفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو هناك 3285 عسكريا و7 دبابات ومدافع غربية وآليات و10 مستودعات للذخيرة.

عززت قوات "المركز" مواقعها وصدت 41 هجوما وكبدت العدو 2770 جنديا، ودبابة أوكرانية وومدافع غربية ومركبات و20 مدرعة، بينها 4 "ماردر" ألمانية و5 "برادلي" و3 "ماكس برو" أمريكية.

حسنت قوات "الشرق" مواقعها وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 920 عسكريا ومدافع ومركبات.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 350 عسكريا وآليات ومدافع ومركبات.

أسقطت دفاعاتنا طائرتي "ميغ 29" و8 صواريخ "سكالب -EG" فرنسية، و25 صاروخ "أتاكمس" أمريكية و"توتشكا أو" سوفيتية و18 قنبلة جوية "هامر" فرنسية، و13 صاروخ "هارم" أمريكية وصاروخ "نبتون" سوفيتيا مضادا للسفن، و91 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"فامباير" تشيكية و"أولخا" أوكرانية.

إسقاط 356 مسيرة.

استسلام 67 عسكريا أوكرانيّا.

المصدر: RT