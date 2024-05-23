أوربان: تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تكون بمشاركة موسكو وواشنطن وكييف

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن حل الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون من خلال مفاوضات تتم في اتجاهين: بين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف أوربان في مقابلة مع موقع "Blikk" الإلكتروني: "أعتقد أن عمليتين تفاوضيتين مختلفتين تماما ستجريان بالتوازي، ويجب أن يكون هناك نوع من الاتصال بين أوكرانيا وروسيا، ولكن في مكان ما بعد ذلك ستتبع مفاوضات حقيقية بين الروس والأمريكيين".

وأوضح أن عمليتي التفاوض "لن تؤثرا فقط على روسيا وأوكرانيا، ولكن أيضا على النظام الأمني ​​الأوروبي بأكمله، وقد تحددان وجودنا خلال العشرين أو الثلاثين عامًا القادمة".

هذا وقد أكدت موسكو باستمرار استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية هدفها التوصل لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أن من شروط نجاح المفاوضات أخذ الواقع الجديد على الأرض في الاعتبار وكذلك مطالب روسيا الأمنية.

وفي المقابل ترفض كييف الانخراط في أي عملية تفاوضية. وقد سن البرلمان الأوكراني قانونا يمنع الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وتصر كييف بدعم غربي على الحل العسكري الذي يكلفها يوميا خسائر في الأرواح والعتاد كما أنها تواصل فقدان مناطق جديدة.

المصدر: تاس