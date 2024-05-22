الجيش الروسي: حررنا بلدة جديدة في دونيتسك وأوكرانيا خسرت أكثر من 1.3 ألف جندي في يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها حررت بلدة كليشييفكا في دونيتسك، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1330 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة كليشييفكا في أراضي دونيتسك، وهي إحدى البلدات القليلة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد الفاشل الصيف الماضي، وأضافت أن خسائر العدو على هذا المحور تجاوزت 365 عسكريا.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" إلى عمق دفاعات العدو في خاركوف، وصدت 3 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 255 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة واستهدفت مواقع للعدو في لوغانسك ودونيتسك، ووصلت الخسائر الأوكرانية هناك إلى نحو 130 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" أيضا وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وصدت 7 هجمات مضادة، وشكلت خسائر العدو نحو 420 جنديا و3 مدرعات من بينها عربة مشاة قتالية "ماردر" ألمانية الصنع

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر الجيش الأوكراني نحو 125 عسكريا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 35 عسكريا

تدمير مستودعي ذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية وإصابة تجمعات للقوات والمعدات الحربية الأوكرانية في أكثر من 100 منطقة

إسقاط 34 طائرة بدون طيار، وقنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع وصاروخ HIMARS أمريكي الصنع.

المصدر: RT