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سقطت في حفرة فنجت من رصاص الإرهابيين في مجمع "كروكوس"

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سقطت في حفرة فنجت من رصاص الإرهابيين في مجمع
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روت إحدى الناجيات من الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو تفاصيل مروعة عن لحظات الهجوم، ونجاتها بأعجوبة من رصاص الإرهابيين والنار التي أضرموها في المكان.

وسردت الناجية كاميلا لوغيفا لحظات الخوف والهلع خلال إطلاق النار حيث كانت بصحبة والدتها وشقيقتها عند وقوع الهجوم الإرهابي.

وعند محاولتهن الهروب من القاعة التي أضرم الإرهابيون النار فيها، سقطت في حفرة خلف جدار لاقيق حطمه أحد المتواجدين، ومكثت في الحفرة لمدة ساعة تقريبا في لحظات مرعبة حيث كانت ألسنة اللهب تعلو حولها وأعمدة الدخان ملأت المكان وكادت تصاب بالاختناق ومن ثم انهارت الأرض من تحتها إلى أن وجدت فتحة أخرى في المكان تمكنت من الخروج عبرها إلى الساحة الخارجية حيث سارعت فرق الإنقاذ لإسعافها.

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وأصيبت لوغيفا بحروق في حوالي 3-5% من جسمها وحالتها مستقرة ووالدتها وشقيقتها يتلقيان العلاج من التسمم بدخان الحريق.

وأسفر الهجوم عن مقتل 143 شخصا وإصابة نحو 180 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا