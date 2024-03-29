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مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع "كروكوس" على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي

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مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع
Globallookpress
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أقامت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الصلاة على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي أمام مجمع "كروكوس" المنكوب في ضواحي موسكو.

وقال نائب رئيس الإدارة روشان أبياسوف: "اليوم قبل صلاة الجمعة أقام جمع من رجال الدين الصلاة في ساحة مجمع "كروكوس" على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي. نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

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وأضاف أنه تم افتتاح مراكز للدعم النفسي للمتضررين وذوي الضحايا في المراكز الإسلامية بموسكو.

وقال: "المسلمون كغيرهم من أبناء البلاد يتبرعون بالدم للجرحى، والتحق الكثير من المتطوعين المسلمين بأعمال الإغاثة في مكان الحادث".

وأشار إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا هذا الهجوم ليس لهم جنسية ولا دين، وسينالون عقابهم.

وختم بقوله: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا.

ويتوافد المواطنون الروس والأجانب على موقع هجوم "كروكوس" الإرهابي لوضع الزهور أمام المبنى المنكوب والصلاة على أرواح الضحايا.

المصدر: RT

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