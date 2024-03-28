لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي

يتوافد المواطنون لليوم السادس على موقع هجوم "كروكوس" الإرهابي لوضع الزهورعلى النصب التذكاري أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية"كروكوس سيتي هول" والصلاة على أرواح الضحايا.

وأقام رجال الدين وسط جمع من المواطنين، الصلاة على أرواح الضحايا عند النصب التذكاري.

وأطلقت حملات تبرعات لمساعدة المتضررين من هجوم كروكوس الإرهابي.

يذكر أن عددا من المسلحين اقتحموا مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء الجمعة الماضي 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل 143 شخصا وإصابة عدد كبير من المواطنين وفق حصيلة رسمية أخيرة.

المصدر: RT