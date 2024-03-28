وسائل إعلام: الأمن الطاجيكي اعتقل جميع أقارب أحد إرهابيي هجوم "كروكوس"

اعتقل الأمن الطاجيكي في إطار التعاون مع الأمن الفدرالي الروسي جميع أقارب الإرهابي فريدون شمس الدين الضالع في اعتداء مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو مؤخرا، وفق ما نقلته صحيفة "آسيا+".

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وأكدت صحيفة "آسيا+" أن قوات الأمن الطاجيكي اعتقلت جميع أفراد عائلة فريدون بمنزلهم الذي يقع على بعد 25 كيلومترا من العاصمة دوشنبه.

وأكدت زوجة عم الإرهابي للصحيفة أن والدي المتهم وشقيقه وزوجته بين المعتقلين.

وفي روسيا، أعلنت السلطات ترحيل شقيقة فريدون، لتسجيلها إقامته لديها في شقتها بغية تشريع وجوده في روسيا بصفته أجنبيا.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وحسب أحدث بيانات رسمية نشرت أمس الأحد، فقد بلغ عدد القتلى 143 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي، بينهم 4 إرهابيين شاركوا فيه بشكل مباشر.

المصدر:RT