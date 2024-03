ردا على تشبيه المسؤولين الروس بـ"بائعي الروث".. زاخاروفا تذكر كيربي بعبارة "اغسل فمك بالصابون!"

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بتهكم على تصريحات غير دبلوماسية أطلقها المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في حق المسؤولين الروس، مشبها إياهم ببائعي الروث.

وكان كيربي قال في إحاطة إعلامية ردا على اتهام موسكو لنظام كييف بالوقوف وراء هجوم كروكوس الإرهابي:

"كان عمي يقول أحيانا إن أفضل بائعي الروث غالبا ما يحملون عينات منه في أفواههم. ويبدو أن المسؤولين الروس بائعو روث جيدون"، مجددا التأكيدات التي أطلقتها واشنطن منذ اللحظات الأولى لهجوم كروكوس زاعمة أن "داعش" هي المتهم الوحيد، وليس نظام زيلينسكي.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردت على التشبيه الذي أطلقه كيربي بالقول:

اللغة والثقافة الروسية ليست عامرة بمثل هذه الأمثال، لأن "من يحملون الروث في أفواههم" ليسوا هنا، بل وراء المحيط".. لكن بالمقابل لدينا مثل شعبي يقول: "كل إناء ينضح بما فيه"، وأردفت:.."بالمناسبة الآن بات مفهوما سبب الانتشار الواسع لعبارة "اغسل فمك بالصابون (to wash one's mouth out with soap)" " في الولايات المتحدة.