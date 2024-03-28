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لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي هجوم "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين

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لجنة التحقيق الروسية: تلقينا أدلة على وجود صلات بين إرهابيي هجوم
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.

وجاء في بيان نشر على قناة "تليغرام" التابعة للجنة التحقيق: "النتائج الأولية للتحقيق تؤكد بشكل كامل الطبيعة المخططة لأعمال الإرهابيين والإعداد الدقيق والدعم المالي من منظمي الجريمة، ونتيجة العمل مع الإرهابيين المعتقلين وتحري الأجهزة التقنية التي ضبطت بحوذتهم وتحليل المعلومات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تم الحصول على أدلة تؤكد ارتباطهم بالقوميين الأوكرانيين".

يتبع..

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