رئيس جنوب إفريقيا يعزي بوتين في ضحايا اعتداء "كروكوس" الإرهابي

تلقى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا عزّى فيها روسيا قيادة وشعبا بضحايا اعتداء مجمع "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "عبر رئيس جنوب إفريقيا عن تعازيه العميقة ومواساته لروسيا قيادة وشعبا إثر الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" وتمنى الصبر والسلوان لأسر الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف البيان أن رامافوسا أبلغ الرئيس بوتين بنية جنوب إفريقيا مواصلة العمل على المبادرة السلمية لتسوية الأزمة الأوكرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الشرعية للجانب الروسي.

وجاء في البيان: "أطلع الرئيس بوتين نظيره على الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى انفتاح روسيا على أي حوار جدي وموضوعي حول التسوية السياسية والدبلوماسية لنزاع أوكرانيا".

المصدر: سبوتنيك