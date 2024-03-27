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رئيس الكونغو يتصل ببوتين ويعزي بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

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رئيس الكونغو يتصل ببوتين ويعزي بضحايا هجوم
Sputnik
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أعرب رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه والتضامن مع روسيا فيما يتعلق بـ"الهجوم الإرهابي الهمجي" على قاعة "كروكوس".

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان لها إن المكالمة التي جرت اليوم الأربعاء بمبادرة من الجانب الكونغولي، تناولت "بحث التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب اجتماع الرئيسين خلال القمة الروسية الإفريقية في يوليو من العام الماضي".

وحسب البيان، فقد أشاد ساسو نغيسو، على وجه الخصوص، بالعمل الفعال الذي قام به علماء الأوبئة الروس للقضاء على تفشي الأمراض المعدية في جمهورية الكونغو.

وذكر الكرملين، أنه مع الأخذ في الاعتبار الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجمهورية الكونغو، والتي تم إحياؤها هذا الشهر، أكد الطرفان الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون الثنائي النشط في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

المصدر: RT

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