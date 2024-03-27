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في اتصال هاتفي مع بوتين.. زعيم مالي يدين هجوم "كروكوس" ويشكر روسيا على مساعدة بلاده

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في اتصال هاتفي مع بوتين.. زعيم مالي يدين هجوم
Sputnik
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دان رئيس الفترة الانتقالية في مالي عاصمي غويتا بشدة في محادثة هاتفية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو معربا عن تعازيه العميقة.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية في الكرملين في بيان لها، وأضاف أن المحادثة التي جرت اليوم الأربعاء، شهدت "تبادلا شاملا لوجهات النظر في سياق الوضع المضطرب في منطقة الصحراء والساحل، واتفق (الطرفان) على تكثيف التعاون العملي على مسار مكافحة الإرهاب".

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وذكر البيان أن الزعيمين بحثا أيضا الخطوات الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين روسيا ومالي في مختلف المجالات، بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين.

وحسب البيان، فقد أعرب غويتا عن "امتنانه الخاص" للإمدادات الروسية المجانية من القمح والأسمدة والوقود لبلاده.

وكان غويتا قد صرح في الساعات الأولى بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بأنه "تلقى بمرارة عميقة الأنباء عن هذا العمل الإرهابي الجبان والهمجي" وأعرب عن تعازيه للرئيس بوتين وأسر الضحايا.

المصدر: RT

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