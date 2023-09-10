بوتين يبحث مع رئيس مالي العلاقات الثنائية والوضع حول النيجر

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي، آسيمي غويتا، تناول تطوير العلاقات الثنائية وسبل تسوية الوضع حول النيجر.

وذكر الكرملين في بيان له أن بوتين أعرب خلال المحادثة عن تعازيه في ضحايا الهجوم الذي نفذه الإرهابيون في 7 سبتمبر في شمال شرق مالي، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 49 مدنيا و15 جنديا .

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وحسب البيان، فقد شهدت المحادثة تبادلا مفصلا لوجهات النظر حول الإجراءات العملية لمواصلة تطوير التعاون الروسي المالي في مختلف المجالات منها التجارية والاقتصادية والإنسانية إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وشكر غويتا الجانب الروسي على الدعم خلال التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي حول مسألة رفع العقوبات الدولية عن مالي.

وعند بحث قضايا ضمان الاستقرار في غرب إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، أكد الطرفان ضرورة تسوية الوضع في جمهورية النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.