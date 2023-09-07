مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجوم مسلح بمالي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن بيان حكومي أن ما لا يقل عن 49 مدنيا و15 جنديا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في شمال شرقي مالي.

وأشارت الوكالة إلى أن المسلحين هاجموا أراضي معسكر وسفينة.

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وأدى هجوم شنه مسلحون في أغسطس على قرية في وسط مالي إلى مقتل 21 مدنيا. وأضاف مصدر لوكالة "رويترز" أن مجموعة من المسلحين دخلت القرية ونفذت "مذبحة".

وتتعرض مالي الواقعة في غرب إفريقيا لهجمات مسلحة مستمرة من قبل جماعات على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين منذ عام 2012.

المصدر: نوفوستي