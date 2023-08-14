عقب اشتباكات مع إرهابيين.. الجيش المالي يسيطر على قاعدة أخلتها "مينوسما"

أعلن الجيش المالي أنه سيطر إثر اشتباكات مع إرهابيين، على قاعدة عسكرية شمال البلاد، بعدما أخلتها الأحد بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" قبل الأوان لأسباب أمنية.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في منشور على منصة "إكس" إنها و"لدواع أمنية" انسحبت الأحد من قاعدة "بير" قبل الأوان المحدد أساسا، موضحة أنها "بكرت انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على خوذنا الزرق".

وناشدت البعثة، وأعضاؤها في هذا المعسكر من بوركينا فاسو، "مختلف الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة تعقيد العملية".

وبعيد انسحاب مينوسما من قاعدة بير أعلن الجيش المالي مساء الأحد أنه خاض معارك مع "إرهابيين" سيطر في أعقابها على القاعدة، من دون أن يوضح هوية الجماعات المسلحة التي اشتبكت مع قواته.

وقال الجيش في بيان إنه في طريقه إلى قاعدة بير خاضت وحداته "اشتباكات مع جماعات إرهابية مسلحة" ما أسفر عن سقوط "6 قتلى و4 جرحى" في صفوف العسكريين.

المصدر: أ ف ب