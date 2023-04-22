مقتل 10 أشخاص بتفجير سيارة مفخخة وسط مالي

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات اليوم السبت، بتفجير سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية وسط مالي حسب بيان أصدره الجيش.

وقال العقيد سليمان ديمبيلي الناطق باسم جيش مالي إن سيارة مفخّخة انفجرت قرب المعسكر في بلدة سيفاري بمنطقة موبتي ما أدى إلى تدمير منازل وسقوط قتلى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبالرغم من أن هذه القاعدة العسكرية تم استهدافها من قبل، فإن الهجوم الأخير يعد الأكبر الذي تتعرض له هذا العام.

المصدر: أ ب