ماسك: صحيفة "نيويورك تايمز" دعائية بحتة

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقالات صحيفة "نيويورك تايمز" القديمة المتعلقة بالتحقيق في قضية الفساد المرفوعة ضد هانتر بايدن. ووصفها بأنها مجرد دعاية "بروباغندا" بحتة.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "صحيفة "نيويورك تايمز" دعائية بحتة".

وقالت هذه المقالات إن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجهوا اتهامات "لا أساس لها من الصحة" ضد نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويريدون من ذلك إلحاق ضرر سياسي به.

واعتبر ماسك في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن ليس إلا "دمية قاتمة" لا سلطة حقيقية لها.

المصدر: RT