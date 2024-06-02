برشلونة يوجه رسالة لريال مدريد بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

حرص نادي برشلونة على تهنئة غريمه التقليدي ريال مدريد وذلك عقب فوز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.

وتوج الريال باللقب القاري بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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وكتب نادي برشلونة على حسابه في منصة "إكس": "تهانينا لريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

Congratulations to Real Madrid for winning the Champions League title — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2024

هذا اللقب هو السادس في آخر 11 موسما لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الألقاب في المسابقة القارية الأعرق (15 لقبا).

المصدر: RT