تفاعل واسع مع لقطة رونالدو ومحمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية (فيديو وصور)

تفاعل مستخدمو منصة "إكس" على نطاق واسع مع لقطات مصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وتواجد ولي العهد السعودي أمس الجمعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لمتابعة نهائي مسابقة كأس الملك بين نادي النصر بقيادة رونالدو وغريمه الهلال.

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وعقب نهاية المباراة بفوز الهلال على النصر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سلم محمد بن سلمان الميداليات للاعبي الفريقين.

وظهر ولي العهد السعودي وهو يوجه بعض الكلمات لرونالدو أثناء تسليمه كأس فضية (ميدالية فضية) قبل أن يتصافحا.

كرستيانو رونالدو مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان 💚🇸🇦



pic.twitter.com/PBqy0igXcp — 3NAD 📊 (@i3n11d) May 31, 2024

وحظيت لقطة رونالدو ومحمد بن سلمان بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يلي أبرز التعليقات على اللقطة:

تستحق أن تكون لقطة ختام الموسم.

كُل الأنظار تتجه لهما :

سمو سيدي ولي العهد ( عراب ) الرؤية.

ومهندس نقل الرياضة السعودية للعالمية.

والأسطورة كرستيانو رونالدو ( اللبنة ) و ( حجر الزاوية ) لبرنامج استقطاب النجوم. pic.twitter.com/GTJEmiciU0 — أحمد محمد عسيري (@trki833) May 31, 2024

كريستيانو رونالدو برفقة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء السلام❤️ pic.twitter.com/qXZKabiAyK — داريو النصر (@Nfcdiario) May 31, 2024

سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع الاسطورة رونالدو اثناء تسليمه الميدالية الفضية 🥈 pic.twitter.com/tRVsQSp62E — Roshn World (@Ro9L_) May 31, 2024

المصدر: RT