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تفاعل واسع مع لقطة رونالدو ومحمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية (فيديو وصور)

الرياضة

تفاعل واسع مع لقطة رونالدو ومحمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية (فيديو وصور)
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تفاعل مستخدمو منصة "إكس" على نطاق واسع مع لقطات مصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وتواجد ولي العهد السعودي أمس الجمعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لمتابعة نهائي مسابقة كأس الملك بين نادي النصر بقيادة رونالدو وغريمه الهلال.

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وعقب نهاية المباراة بفوز الهلال على النصر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سلم محمد بن سلمان الميداليات للاعبي الفريقين.

وظهر ولي العهد السعودي وهو يوجه بعض الكلمات لرونالدو أثناء تسليمه كأس فضية (ميدالية فضية) قبل أن يتصافحا.

وحظيت لقطة رونالدو ومحمد بن سلمان بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يلي أبرز التعليقات على اللقطة:

المصدر: RT

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