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جماهير حدث "UFC 302" تهين بايدن وتستقبل ترامب بحفاوة (فيديو)

الرياضة

جماهير حدث
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هتفت الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة حدث "UFC 302" للفنون القتالية في نيويورك يوم الأحد، ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما استقبلت الرئيس السابق دونالد ترامب بحفاوة.

وأطلقت الجماهير هتافات وشتائم مسيئة ضد بايدن في الحدث الذي شهد مواجهة بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأمريكي داستن بوارييه.

وكان المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حاضرا بين المتفرجين، لكن مشجعي الفنون القتالية المختلطة استقبلوه بحفاوة بالغة.

وهتفت الجماهير "اللعنة لجو بايدن.. نريد ترامب.. نريد ترامب".

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وانتهى نزال ماخاتشييف وبوارييه بفوز المقاتل الروسي بعد أن أخضع منافسه الأمريكي في الجولة الخامسة.

ودافع ماخاتشييف بذلك عن لقب البطل المطلق للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للمرة الثالثة.

المصدر: RT + منصة "إكس"

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