جماهير حدث "UFC 302" تهين بايدن وتستقبل ترامب بحفاوة (فيديو)

هتفت الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة حدث "UFC 302" للفنون القتالية في نيويورك يوم الأحد، ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما استقبلت الرئيس السابق دونالد ترامب بحفاوة.

وأطلقت الجماهير هتافات وشتائم مسيئة ضد بايدن في الحدث الذي شهد مواجهة بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأمريكي داستن بوارييه.

#ufc fans chant “We Want Trump!” following a “F*** Joe Biden!” chant moments before. pic.twitter.com/mGQn1RLwE9 — Valuetainment Media (@ValuetainmentTV) June 2, 2024

Moments after Donald Trump takes his seat at tonight’s UFC fight in Newark, the audience breaks out into a spontaneous “Fuck Joe Biden” chant. pic.twitter.com/8Op4hx7pUz — Shawn McCreesh (@ShawnMcCreesh) June 2, 2024

وكان المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حاضرا بين المتفرجين، لكن مشجعي الفنون القتالية المختلطة استقبلوه بحفاوة بالغة.

“Fuck Joe Biden” chant breaks out at UFC 302. Mainstream media will never show this. So it’s up to you to share it!#UFC302pic.twitter.com/SieBEkWXvd — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) June 2, 2024

وهتفت الجماهير "اللعنة لجو بايدن.. نريد ترامب.. نريد ترامب".

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وانتهى نزال ماخاتشييف وبوارييه بفوز المقاتل الروسي بعد أن أخضع منافسه الأمريكي في الجولة الخامسة.

ودافع ماخاتشييف بذلك عن لقب البطل المطلق للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للمرة الثالثة.

المصدر: RT + منصة "إكس"