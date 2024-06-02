إسلام ماخاتشييف يهزم الأمريكي بوارييه ويحافظ على لقبه في اتحاد "UFC" (فيديو)

احتفظ الروسي إسلام ماخاتشييف بلقبه بطلا للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة بفوزه على الأمريكي داستن بوارييه في نزال جمعهما اليوم الأحد ضمن حدث "UFC 302".

وأقيم النزال الرئيسي للحدث في مدينة نيويورك الأمريكية وانتهى في الجولة الخامسة بفوز ماخاتشييف بعد أن أخضع منافسه بورييه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدافع فيه الروسي بنجاح عن حزام بطل الوزن الخفيف.

في المقابل، فإن هذه الخسارة هي الثالثة لبورييه في محاولاته ليصبح بطل اتحاد "UFC" للوزن الخفيف.

وحقق ماخاتشييف البالغ عمره 32 عاما، انتصاره الـ26 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

المصدر:sport24