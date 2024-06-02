إسلام ماخاتشييف يهزم الأمريكي بوارييه ويحافظ على لقبه في اتحاد "UFC" (فيديو)
احتفظ الروسي إسلام ماخاتشييف بلقبه بطلا للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة بفوزه على الأمريكي داستن بوارييه في نزال جمعهما اليوم الأحد ضمن حدث "UFC 302".
وأقيم النزال الرئيسي للحدث في مدينة نيويورك الأمريكية وانتهى في الجولة الخامسة بفوز ماخاتشييف بعد أن أخضع منافسه بورييه.
ISLAM MAKHACHEV SUBMITS DUSTIN POIRIER 😤 #UFC302pic.twitter.com/8e5OYczFKK— ESPN (@espn) June 2, 2024
Islam’s recovery in this scramble was crazy man..Dustin tried 😭 #UFC302pic.twitter.com/s3yQ1HIkaN— Jay🤼♂️ (@JayMMA4) June 2, 2024
وهذه هي المرة الثالثة التي يدافع فيه الروسي بنجاح عن حزام بطل الوزن الخفيف.
Qui pourra détrôner Islam Makhachev ? #AndStill#UFC302pic.twitter.com/NOxqLz5i7r— UFC France (@UFCFRA) June 2, 2024
في المقابل، فإن هذه الخسارة هي الثالثة لبورييه في محاولاته ليصبح بطل اتحاد "UFC" للوزن الخفيف.
وحقق ماخاتشييف البالغ عمره 32 عاما، انتصاره الـ26 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.
المصدر:sport24