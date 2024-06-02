 
مباشر

إسلام ماخاتشييف يهزم الأمريكي بوارييه ويحافظ على لقبه في اتحاد "UFC" (فيديو)

الرياضة

إسلام ماخاتشييف يهزم الأمريكي بوارييه ويحافظ على لقبه في اتحاد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnq1

احتفظ الروسي إسلام ماخاتشييف بلقبه بطلا للوزن الخفيف في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة بفوزه على الأمريكي داستن بوارييه في نزال جمعهما اليوم الأحد ضمن حدث "UFC 302".

وأقيم النزال الرئيسي للحدث في مدينة نيويورك الأمريكية وانتهى في الجولة الخامسة بفوز ماخاتشييف بعد أن أخضع منافسه بورييه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدافع فيه الروسي بنجاح عن حزام بطل الوزن الخفيف.

في المقابل، فإن هذه الخسارة هي الثالثة لبورييه في محاولاته ليصبح بطل اتحاد "UFC" للوزن الخفيف.

وحقق ماخاتشييف البالغ عمره 32 عاما، انتصاره الـ26 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

المصدر:sport24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا