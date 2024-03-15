متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" والشرطة تعتقل أكثر من 120 شخصا

اقتحم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، متهمين الصحيفة بطباعة أكاذيب حول الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأظهرت اللقطات المتظاهرين وهم يهتفون "أشعلتم النار في فلسطين!" و"نيويورك تايمز، أنت كاذبة" ويحملون لافتات كتب عليها "جرائم الحرب في نيويورك".

وحسب تقارير إعلامية، دخل نحو 150 متظاهرا إلى ردهة مقر الصحيفة فيما اعتقلت الشرطة 124 شخصا.

المصدر: رابتلي