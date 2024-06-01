كم سيتقاضى الحكم فينسيتش من إدارته نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم السبت إلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، والذي سيكون مسرحا لموقعة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش بإدارة المواجهة المرتقبة.

🏆 The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA — UEFA (@UEFA) May 13, 2024

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس"، فإن فينسيتش سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 10 آلاف و857 دولارا أمريكيا نظير إدارته مواجهة الريال ودورتموند.

وأشارت الشبكة إلى أن ما سيحصل عليه الحكم السلوفيني يتناقض بشكل صارخ مع ما سيحصل عليه اللاعبون إذا فازوا بالكأس ذات الأذنين.

وأوضحت أن لاعبي ريال مدريد سينالون مكافأة تبلغ نحو 1.5 مليون دولار في حال تتويجهم باللقب الغالي.

ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 على مبلغ مالي يقدر بنحو 22 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 17 مليون و500 ألف دولار.

ويتطلع ريال مدريد للفوز باللقب القاري للمرة الـ15 في تاريخه، في حين يطمح دورتموند الملقب بـ"أسود الفيستيفال" للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

المصدر: "بي إن سبورتس" + RT