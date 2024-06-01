استطلاع: 84% من الإسرائيليين يرفضون وقف الحرب على غزة

كشف استطلاع رأي أجرته القناة 14 العبرية، يوم السبت، أن 84% من المواطنين الإسرائيليين ضد وقف الحرب في قطاع غزة، في ما وصفته القناة بـ "الخطوط الحمراء لإسرائيل في صفقة التبادل".

وبحسب ما أظهرته نتائج القناة فإن 13% من المشاركين كانوا مؤيدين لوقف الأعمال القتالية بشكل كامل في قطاع غزة، وقال 3% إنهم غير مهتمين، وكانت النسبة العظمى للمشاركين 84% رافضين قطعيا وقف الحرب على غزة حتى لو تمت صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

هذا وقال مسؤول سياسي إسرائيلي يوم السبت إن تل أبيب تقبل معظم تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها سنحتفظ بالحق في استئناف القتال إذا خرقت حماس التزاماتها.

ووفقا للاتفاق، ستصر إسرائيل على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة فقط بعد التوصل إلى اتفاق على شروط وقف إطلاق النار، كما هو مذكور في نص الاقتراح والذي بموجبه سيتم في موعد لا يتجاوز اليوم 16 بدأ مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين من أجل صياغة اتفاق على شروط تنفيذ المرحلة 2 من هذا الاتفاق.

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة 31 مايو 2024 مقترحا يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد محدود من الأسرى وانسحاب إسرائيلي.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إعادة الإعمار وإعادة الجثث.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الجمعة إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

المصدر: RT