ليندسي غراهام: على بايدن توضيح أن مقترح وقف النار لن يمنع من تدمير "حماس"

دعا السيناتور الجمهوري بالكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام الرئيس جو بايدن إلى توضيح أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه لا يمنع إسرائيل من مواصلة العمليات العسكرية لتدمير "حماس".

وقال غراهام في منشور عبر صفحته على منصة "إكس" "إن كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي تريد شيئين: إطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى الوطن، وعدم العيش في خوف من 7 أكتوبر جديد، ويجب تحقيق كلا الهدفين".

وأضاف غراهام أن "الهزيمة الدائمة لحماس لا تصب في مصلحة المنطقة فحسب، بل في مصلحة أمريكا. يحتاج الرئيس بايدن إلى أن يكون واضحا تماما إن اقتراح وقف إطلاق النار هذا لا يمنع إسرائيل من مواصلة العمليات العسكرية لتدمير حماس وضمان عدم وجود دور لها في المستقبل".

All corners of Israeli society want two things:



➡️The hostages released and brought home

➡️ Not to live in fear of another October 7



Both objectives must be accomplished.



The enduring defeat of Hamas — ending this barbaric terrorist organization forever — is not only in the… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 1, 2024

وكان غراهام زار مصر حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة.

كما زار غراهام إسرائيل والتقى رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، حيث هاجم المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لـ"مساءلتها" بسبب عزمها إصدار مذكرات الاعتقال بحق قادة في إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها، أعلنت حركة حماس، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

المصدر: RT