خلال لقائه نتنياهو.. السيناتور الأمريكي غراهام يتهجم على "الجنائية الدولية" وكبير قضاة محكمة العدل

أكد السيناتور ليندسي غراهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيبذل كل ما في وسعه لـ"مساءلة" الجنائية الدولية بسبب عزمها إصدار مذكرات الاعتقال بحق قادة في إسرائيل.

وقال السيناتور الجمهوري الذي يقوم اليوم بخامس زيارة له إلى إسرائيل غراهام منذ هجوم 7 أكتوبر(طوفان الأقصى)، مخاطبا المحكمة الجنائية الدولية: "أنت مثيرة للسخرية ".

وأضاف خلال لقائه نتنياهو في مكتبه بالقدس: "أؤكد لكم أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمساءلة المحكمة الجنائية الدولية عن هذه الفضيحة ضد مواطني إسرائيل".

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وزعم قائلا: "إن كبير قضاة محكمة العدل الدولية معاد للسامية بشكل واضح".

وقال لنتنياهو: "إن هذه واحدة من أصعب الأوقات التي مرّت بها إسرائيل منذ تأسيسها. هناك الكثير من المشاكل والتحديات التي يتعيّن التغلب عليها، ولكن هناك مشكلة واحدة لا داعي للقلق بشأنها أبدا وهي أمريكا".

بدوره، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، السيناتور ليندسي على زيارته الخامسة لإسرائيل منذ إطلاق كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، وقال إنه "صديق حقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي".

كما شكر رئيس الوزراء، السيناتور غراهام على "دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعلى موقفه الثابت ضد الاتهامات الفاضحة ضد إسرائيل من قبل المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وقال نتنياهو: "ليس لدينا صديق أفضل من السيناتور ليندسي غراهام".

المصدر: RT