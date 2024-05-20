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زاخاروفا: التصريحات الأمريكية حول قرار الجنائية الدولية تشبه عقربا يلدغ نفسه أوعنكبوتا علق في شبكته

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زاخاروفا: التصريحات الأمريكية حول قرار الجنائية الدولية تشبه عقربا يلدغ نفسه أوعنكبوتا علق في شبكته
Globallookpress
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علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رد الفعل الأمريكي حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "الوضع الكارثي في ​​الشرق الأوسط هو من عمل المهندسين السياسيين الأمريكيين، وإضفاء الشرعية على المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها الدول نفسها، اعتمادا على الوضع، هو بطاقة الدعوة للأنجلوسكسونيين".

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واعتبرت الخارجية الأمريكية أنه "من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق روسيا، ولكن لا يمكنها أن تلاحق إسرائيل". فيما رفض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.

يذكر أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

المصدر: RT

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