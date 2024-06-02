"في كمين محكم".. "حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية بمن فيها في موقع العباد

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين محكم بموقع العباد بعد رصد ‏ومتابعة دقيقة لحركتها.

وأوضح "حزب الله" في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏ومتابعة دقيقة لحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أعد مجاهدو المقاومة الإسلامية كمينا ‏محكما لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها".‏

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واستهدف "حزب الله" مساء اليوم مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‏ برمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن اندلاع حرائق في عدة مواقع نتيجة سقوط 10 صواريخ عبرت من لبنان إلى منطقة كتسرين في الجولان.

كما أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بتفعيل صواريخ القبة الحديدية في الجليل الأعلى إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT