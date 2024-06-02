مراسلتنا: إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتفعيل القبة الحديدية

أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بتفعيل صواريخ القبة الحديدية في الجليل الأعلى إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي.

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ولفتت المراسلة إلى أن أصوات انفجارات سمعت من داخل الحدود الإسرائيلية، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف عند الساعة 11:00 من يوم الأحد 02-06-2024 موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة.‏

وكان حزب الله أعلن صباحا في بيان، أنه "شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".‏

ونفذ حزب الله أمس السبت، 10 عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى إصابات دقيقة، أبرزها استهداف ‏مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة، وإسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، فيما أعلن "حزب الله" أن جبهة جنوب لبنان هي "جبهة مساندة" لغزة.

المصدر: RT



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