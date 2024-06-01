"العملية رقم 2000".. "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم السبت، مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية وذلك في العملية رقم 2000 ضد الجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لطائرة مسيّرة معادية تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع هيرمز 900 في الأجواء اللبنانية وإسقاطها".

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صاروخ باتجاه الطائرة التي انفجرت في الجو قبل سقوطها في منطقة دير كيفا، حيث تناثر حطامها في المكان.

واستهدف "حزب الله" اللبناني في وقت سابق دبّابة "ميركافا 4" في محيط موقع زبدين التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، باندلاع حريق كبير في مقر اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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المصدر: RT