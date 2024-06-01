أول تعليق لرونالدو بعد أمسيته الحزينة في ملعب "الجوهرة المشعة"

وجه قائد النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة رسائل للجماهير وذلك بعد الأمسية العصيبة التي عاشها أمس الجمعة إثر خسارة فريقه كأس السعودية لصالح غريمه الهلال.

وأخفق رونالدو في إحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه الى نادي النصر مطلع عام 2023، بعد خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1 على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

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لقطة للتاريخ .. بكاء رونالدو & فرحة نيمار 😨💙 pic.twitter.com/la2Cb9okSs — سهم (@1SMi_) May 31, 2024

وأظهرت لقطات الكاميرات رونالدو وهو ينهار وسط أرضية الملعب ويذرف الدموع بعد أن تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة حاسمة من مشاري النمر ليمنح اللقب للهلال ويحرم البرتغالي من التتويج بلقبه المحلي الأول.

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وبعد نحو 24 ساعة من تلك الأمسية الحزينة، نشر رونالدو مجموعة من الرسائل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" مساء السبت، قال فيها: "شكرا لكم جميعا على دعمكم هذا الموسم. سنعود أقوى، لقد خسرنا مرتين في ركلات الترجيح لكننا سنعود أقوى".

وتابع: "جائزة هداف الدوري السعودي، كان من الممكن تحقيقها فقط بمساعدة زملائي في الفريق وجميع الطاقم الفني والإداري".

وأضاف: "لأول مرة في تاريخ النصر.. حققنا البطولة العربية".

وقال في رسالة أخرى: "شكرا لكم جميعا على الحب والدعم. الآن، حان الوقت للتركيز على بطولة كأس أوروبا (مع منتخب البرتغال) وتقديم كل ما لدي من أجل بلدي".

المصدر: RT