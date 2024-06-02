أنشيلوتي يكشف سر فوز ريال مدريد على دورتموند ليتوج بلقبه القاري الـ15

أقر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا كان صعبا للغاية، مشيرا إلى أن تدخلاته الفنية ساهمت في تحسن فريقه في النهائي ضد بوروسيا دورتموند أمس السبت.

وقال أنشيلوتي البالغ 64 عاما بعد الفوز على دورتموند بهدفين دون رد ليتوج النادي الملكي باللقب القاري القياسي الـ15: "لا تعتاد على الأمر أبدا، لأنه كان صعبا، صعبا للغاية، أكثر مما توقعنا".

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وتابع "في الشوط الأول عانينا وفي الثاني خسرنا الكرة بشكل أقل ولعبنا بشكل أفضل. لكن كل هذه مجرد تفاصيل غير مهمة الآن".

وكشف المدرب الإيطالي أن التغيرات (النظام وتكتيك اللعب) التي أحدثها بين الشوطين كانت مفتاح الفوز على دورتموند: "حاولنا تصحيح الأمور، دورتموند قدم أداء جيدا، لم نتمكن من إيقاف الهجمات المرتدة. فكرنا أن تغيير النظام سيكون مفيدا لنا".

وأردف: "كان التغيير جيدا وبدأنا نجد مساحات أكثر، ولكن الأهم أننا كنا أكثر تركيزا واندمجنا في المباراة، تمتعنا بالهدوء رغم كل شيء".

وأحرز أنشيلوتي اللقب القاري الأهم مع ميلان الإيطالي مرتين عامي 2003 و2007، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب إضافية مع ريال مدريد عامي 2014 في مروره الأول و2022 في مروره الثاني ثم عام 2024.

ويتفوق أنشيلوتي في عدد الألقاب على مدرب ليفربول الإنجليزي السابق بوب بايسلي والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق حيث فاز المدربان بثلاثة ألقاب لكل منهما.

المصدر: وكالات