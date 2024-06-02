أول تعليق لمدرب دورتموند بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد

أعرب المدير الفني لبوروسيا دورتموند إدين تيرزيتش عن أسفه الشديد لخسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت.

وقال تيرزيتش في تصريحات عقب المباراة التي لاحت فيها الكثير من الفرص السانحة للتسجيل لفريقه خاصة في الشوط الأول: "قدمنا عرضا رائعا وأعتقد أننا نستحق ما هو أفضل من الخسارة".

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وأضاف "منذ الثانية الأولى، أظهرنا للعالم كله أننا لم نكن هنا فقط للعب المباراة النهائية ولكننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل صحيح، لكن لاعبي الريال اتسموا بالهدوء في اللحظة المناسبة، وهو ما افتقرنا إليه".

ومن جانبه، صرح نجم خط وسط دورتموند، جوليان براندت: "لعبنا جيدا ولكن كان من المثالي أن ننهي الأمور لمصلحتنا في الشوط الأول. إذا تمكنت من صناعة فرصتين أو ثلاث للتسجيل، فكان يتعين عليك إحراز هدف على الأقل من خلالها".

وأوضح براندت "أعتقد أننا تسببنا في الكثير من المتاعب للاعبي ريال مدريد، الناس يتحدثون كثيرا عن قدرة الريال على تحمل الضغط الذي قمنا به وبعد ذلك تمكنوا من الفوز باللقاء في الشوط الثاني".

وتوج ريال مدريد بلقبه القاري القياسي الـ15 بينما فشل دورتموند في حصد لقبه الثاني بعد الأول

الذي تحقق عام 1997.

المصدر: وكالات