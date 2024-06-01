ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بفوزه على دورتموند (فيديو)

توج ريال مدريد بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بفوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجل داني كارفخال هدف التقدم للريال في الدقيقة 74 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، ثم أضاف الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83، إذ تلقى تمريرة من جود بيلينغهام في عمق منطقة الجزاء، واستلم وصوب كرة أقصى يسار الحارس كوبيل.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



الهدف الحاسم الهدف الحاسم للابطال!!



كارفخال يسجل 😨😨😨😨🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/ofr6jBujzo — سهم (@1SMi_) June 1, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



عاااااااااجل — رسمياً :



ريال مدريد بطل اوروبا



هدف ثاني عن طريق فينيسيوس جونيور



ريال مدريد 2-0 بوروسيا دورتموند #دوري_أبطال_اوروبا

pic.twitter.com/Y5xsbEnTU2 — نايف العلاسي (@Naifalalasi) June 1, 2024

اللقب هو السادس في آخر 11 موسما لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الألقاب في المسابقة القارية الأعرق (15 لقبا).

اعظم ظهير ايمن في تاريخ كرة القدم



هدف ريال مدريد الاول كارفخال 🤍🤍🤍🤍🤍



pic.twitter.com/LtqTdM7rxo — محمود (@MH_1902) June 1, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



عاااااااااجل — رسمياً :



ريال مدريد بطل اوروبا



هدف ثاني عن طريق فينيسيوس جونيور



ريال مدريد 2-0 بوروسيا دورتموند #دوري_أبطال_اوروبا

pic.twitter.com/Y5xsbEnTU2 — نايف العلاسي (@Naifalalasi) June 1, 2024

وعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الفذ لريال مدريد رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في مروه الأول و2022 في مروره الثاني.

ولم يذق الريال طعم الهزيمة سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، محققا ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وكانت مباراة اليوم الأخيرة للمخضرم الألماني توني كروس (34 عاما) مع الريال والذي أعلن أنه سيعتزل بعد نهاية كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.

المصدر: وكالات