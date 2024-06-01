أوردت صحيفة Evrensel التركية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينافق بحديثه عن الحرب مع روسيا حتى بعد حصوله على جائزة "وستفاليا" للسلام.

وقال الكاتب يوسيل أوزمير إن ماكرون الحائز على جائزة "وستفاليا" للسلام يتحدث وهو يحمل الخريطة في يده، عن السبب الذي يدفع أوكرانيا إلى قصف روسيا.

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واعتبر أن مثل هذا السلوك المتناقض للرئيس الفرنسي هو مجرد مظهر آخر لنفاقه التام.

وأشار الصحفي إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول بكثافة جر المستشار الألماني الأقل تشددا أولاف شولتس إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا.

وأضاف: "لقد تلاعب ماكرون حرفيا بـ"الخطوط الحمراء" التي أعلنها شولتس سابقا في ألمانيا، مثل "عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا" و"عدم ضرب روسيا بالأسلحة الألمانية". ويمكن أيضا اعتبار هذا بمثابة محاولة لدفع ألمانيا إلى الغرق في مستنقع الحرب أكثر".

وقام الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع بزيارة إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها شولتس وحصل على جائزة "وستفاليا" للسلام من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لجهوده الدؤوبة لاحتواء النزاع في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"