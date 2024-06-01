بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة بطل روسيا أرتور تشيلينغاروف

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه العميقة في وفاة بطل روسيا أرتور تشيلينغاروف، وأرسل برقية تعزية إلى عائلته وأصدقائه.

وقال بيسكوف: "أعرب الرئيس عن تعازيه العميقة بوفاة تشيلينغاروف. لقد كانا صديقين لسنوات عديدة، وكانا يعرفان بعضهما البعض جيدا، وأرسل الرئيس برقية تعزية إلى عائلة وأصدقاء بطل روسيا".

وكان تشيلينغاروف نائبا في مجلس الدوما لسبع فترات، كما مثل مقاطعة تولا في مجلس الاتحاد.

وحصل تشيلينغاروف على العديد من الجوائز الحكومية، وفي عام 1986 حصل على لقب بطل الاتحاد السوفيتي، وفي عام 2008 نال لقب بطل روسيا.

المصدر: RT