إيلون ماسك يسخر من تحقيقات "إف بي أي" مع هانتر بايدن

سخر الملياردير إيلون ماسك من التحقيقات في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكتب إيلون ماسك في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "أين شرلوك هولمز عندما تكون بحاجة إليه؟".

Where is Sherlock Holmes when you need him!? pic.twitter.com/a7tO2Fdz44 — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2024

وأرفق ماسك منشوره بصورة ساخرة، تلمح إلى ما نشره المحققون من صور من جهاز الحاسوب التابع لهانتر بايدن، والتي يعتقد أنها توثق تعاطيه المخدرات والاستفادة من خدمات جنسية.

إقرأ المزيد

يذكر أن الصور المذكورة نشرت بعد تفتيش حاسوبه في إطار التحقيقات مع هانتر بايدن الذي يواجه اتهامات في قضيتين، واحدة متعلقة بإخفائه لإدمانه على المخدرات أثناء شراء السلاح، والثانية بالتهرب الضريبي.

وكان هانتر بايدن قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

المصدر: RT