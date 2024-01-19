اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي تحدد موعد الاستماع لشهادة هانتر بايدن

أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدلي بشهادته أمامها في 28 فبراير.

ونشرت اللجنة على منصة "إكس": "تم تأكيد تاريخ شهادة هانتر بايدن في 28 فبراير".

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وفي وقت سابق، صرحت لجنتان في مجلس النواب الأمريكي أنهما على استعداد للاتفاق مع نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن لتحديد موعد جديد للإدلاء بشهادته بعد أن تجاهل مذكرات الاستدعاء مرتين.

وكانت نقلت قناة ABC News في وقت سابق، عن مكتب المدعي العام الأمريكي أن المحققين عثروا العام الماضي على آثار كوكايين في جراب المسدس الذي كان يحتفظ به هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وفي إطار الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية، يطالب المدعون الفيدراليون المحكمة برفض طلبات بايدن الابن بإسقاط التهم الموجهة إليه بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يعتبر محظورا على الأشخاص المدمنين على معاقرة المخدرات.

هذا ويرفض نجل الرئيس الأمريكي الإقرار بالذنب في "الكذب المزعوم" بشأن تعاطيه للمخدرات خلال تقديمه استمارة لاقتناء سلاح مسدس في أكتوبر العام 2018. وفي الوقت نفسه، كشف هانتر بايدن في مذكراته أنه في ذلك الوقت كان مدمنا على المخدرات.

المصدر:RT